Antalya'da yoldaki demir bariyerleri çalan 10 zanlıdan 4'ü tutuklandı

Antalya'nın Akseki ilçesinde kara yolundaki 140 kilometrelik demir bariyeri çaldığı belirlenen 10 zanlıdan 4'tü tutuklandı.

Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kara yollarındaki demir bariyerlerin çalınması üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda daha önce farklı illerde bariyer demiri çaldığı belirlenen 10 kişinin, Akseki'den 140 kilometrelik korkuluk demiri çaldığı tespit edildi.

Ekipler, Akseki-İbradı kara yolu Emiraşıklar Mahallesi ile Akseki-Seydişehir kara yolu Yarpuz Mahallesi mevkisinde kiraladıkları araçla gece saatlerinde bariyer çalan M.K, H.K, M.U, V.Ş ve F.K'yi suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda hırsızlık olayına karışan 5 kişi daha gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.İ, F.K, B.K ve C. K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, V.Ş, M.U, M.Y, H.Ö, H.K. ve M.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

