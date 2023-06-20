Antalya'da yoldan geçen kişinin vurularak öldüğü silahlı kavgaya ilişkin zanlı tutuklandı

Belek Mahallesi'nde dün yaşanan olaya ilişkin gözaltına alınan Şahin P, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bir restoranda çalışan garson Şahin P. ile restoranın karşısında kuaför dükkanı bulunan Veli B. arasında dün tartışma yaşanmıştı.

Kavgaya dönüşen olayda, Şahin P'nin ateş etmesi sonucu Veli B. ile o esnada caddeden geçen Kenan Barış (49) yaralanmıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Barış, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Şahin P. gözaltına alınmıştı.

