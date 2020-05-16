YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da yumurta pişirirken orman yangını çıkaran kişi gözaltına alındı

Antalya'da yumurta pişirirken orman yangını çıkaran kişi gözaltına alındı

ANTALYA HABERLERİ  | 16.05.2020 17:46 | Son Güncelleme

Antalya'da yumurta pişirirken orman yangını çıkaran kişi gözaltına alındı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda yumurta pişirirken yangına neden olan kişi gözaltına alındı.

Taşkesiği Mahallesi Sazlıçeşme mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Bölgeye sevk edilen Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürülen yangında, yaklaşık bir dönümlük alan zarar gördü.

Orman İşletme Müdürlüğü görevlilerinin yaptığı incelemede, yangının başladığı yerde ateş yakılarak teneke kutuda yumurta pişirildiği ve çevrede gıda maddeleri bulunduğu tespit edildi.

Ateşi yaktığı belirlenen ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öne sürülen A.M, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Türkiye'ye sağlık turizmi 20 Mayıs'ta başlıyor... 31 ülkeden geleceklerTürkiye'ye sağlık turizmi 20 Mayıs'ta başlıyor... 31 ülkeden gelecekler
Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt ettiDemir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti

En Çok Okunan Yerel Haberler

Düzce Belediyesi denetimlere devam ediyor

Düzce Belediyesi denetimlere devam ediyor

Büyükşehirden Mustafakemalpaşa’ya yatırım yağmuru

Büyükşehirden Mustafakemalpaşa’ya yatırım yağmuru

Emet polisi gecede maske kontrolü yapıyor

Emet polisi gecede maske kontrolü yapıyor

Vali Toraman, ilçelerdeki Korona virüs tedbirlerini denetledi

Vali Toraman, ilçelerdeki Korona virüs tedbirlerini denetledi

“Yeni fiyatlarla kısa mesafede yolcunun, uzun mesafede otobüsçünün cebi yorulacak”

“Yeni fiyatlarla kısa mesafede yolcunun, uzun mesafede otobüsçünün cebi yorulacak”

Gemi atığı değil polen kümesi

Gemi atığı değil polen kümesi

Antalya Namaz Vakitleri 16 Mayıs Cumartesi

İmsak
04:06
Sabah
05:42
Öğle
12:59
İkindi
16:47
Akşam
20:06
Yatsı
21:35

Antalya Nöbetçi Eczaneler16 Mayıs Cumartesi

Aslıhan Eczanesi
Muratpasa
Azim Eczanesi
Muratpasa
Buyrukçu Eczanesi
Muratpasa
Hira Eczanesi
Muratpasa
Oktay Eczanesi
Muratpasa
Yunus Emre Eczanesi
Muratpasa
Kuzeyyaka Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Antalya'da FETÖ operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı

Antalya'da FETÖ operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Antalya E Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda Konferans

Antalya E Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda Konferans

Manavgat HEM’de masör masöz kursları başladı

Manavgat HEM’de masör masöz kursları başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.