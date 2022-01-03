YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da yürüyemeyen inek, iş makinesiyle ahıra taşındı

Antalya'da yürüyemeyen inek, iş makinesiyle ahıra taşındı

03.01.2022 18:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da yürüyemeyen inek, iş makinesiyle ahıra taşındı

Antalya'nın Konyaaltı Belediyesi ekipleri, rahatsızlanarak yürüyemez hale gelen bir ineği iş makinesi yardımıyla ahıra taşıdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kır Mahallesi'nde Mustafa Ayhan'a ait "Yumak" ismi verilen inek, 3 gün önce bahçede otlanırken rahatsızlanarak yere çöktü.

İneği bulunduğu yerden bir türlü kaldıramayan sahipleri, Konyaaltı Belediyesi Halk Masası aracılığıyla belediye ekiplerinden yardım istedi.

Belediyenin Veteriner Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık iki saat süren çalışmasının ardından halatla bağlanan inek, iş makinesi yardımıyla ahıra taşındı. Çalışma boyunca ineğin yavrusu yanından ayrılmadı.

Mustafa Ayhan, ineğinin önce kanala düştüğünü, bulunduğu yerden çıkardıklarını ancak bu sefer de ineğin yürüyemez hale geldiğini belirtti.

İneği bulunduğu yerden bir türlü kaldıramadıklarını anlatan Ayhan, yardımlarından dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.

Nazlı Ayhan da 10 yaşındaki ineğin kendisi için çok değerli olduğunu vurguladı.

Daha önce yaralı bir köpeğe belediyenin yardım ettiğine şahit olduğunu dile getiren Ayhan, "İneğime de bir çare bulacaklarını düşündüm ve belediyeye haber verdim. Hemen ilgilendiler. Kepçe geldi. Kepçe gelmeseydi biz Yumak'ı tutup kaldıramazdık. Bir şey yapamazdık. Yumak'ı yerine aldık. İyileşmesini bekliyoruz artık. Her gün gelip bakacaklar. Başkana ve ekiplere çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Kız arkadaşıma dokundun' cinayeti! Döve döve öldürdü, cezası belli oldu'Kız arkadaşıma dokundun' cinayeti! Döve döve öldürdü, cezası belli oldu
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Antalya'da şehir içindeki Zeytinpark hasat mesaisiyle hareketlendiAntalya'da şehir içindeki Zeytinpark hasat mesaisiyle hareketlendi
Anahtar Kelimeler:
antalya

Antalya Namaz Vakitleri 3 Ocak Pazartesi

İmsak
06:38
Sabah
08:04
Öğle
13:07
İkindi
15:39
Akşam
18:00
Yatsı
19:20

Antalya Nöbetçi Eczaneler 3 Ocak Pazartesi

Anadolu Eczanesi
Muratpasa
Bayındır Eczanesi
Muratpasa
Canbey Eczanesi
Muratpasa
Müğren Eczanesi
Muratpasa
Tuncer Eczanesi
Muratpasa
Ümit Eczanesi
Muratpasa
Bülbüller Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

GÜNCELLEME - Kars'ta bahçe duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi öldü

GÜNCELLEME - Kars'ta bahçe duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi öldü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Adana’da kavgaya müdahale eden polis bıçakla yaralandı

Adana’da kavgaya müdahale eden polis bıçakla yaralandı

Adana'daki trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Adana'daki trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Trabzon'da yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi

Trabzon'da yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.