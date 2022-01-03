Antalya'da yürüyemeyen inek, iş makinesiyle ahıra taşındı

Antalya'nın Konyaaltı Belediyesi ekipleri, rahatsızlanarak yürüyemez hale gelen bir ineği iş makinesi yardımıyla ahıra taşıdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kır Mahallesi'nde Mustafa Ayhan'a ait "Yumak" ismi verilen inek, 3 gün önce bahçede otlanırken rahatsızlanarak yere çöktü.

İneği bulunduğu yerden bir türlü kaldıramayan sahipleri, Konyaaltı Belediyesi Halk Masası aracılığıyla belediye ekiplerinden yardım istedi.

Belediyenin Veteriner Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık iki saat süren çalışmasının ardından halatla bağlanan inek, iş makinesi yardımıyla ahıra taşındı. Çalışma boyunca ineğin yavrusu yanından ayrılmadı.

Mustafa Ayhan, ineğinin önce kanala düştüğünü, bulunduğu yerden çıkardıklarını ancak bu sefer de ineğin yürüyemez hale geldiğini belirtti.

İneği bulunduğu yerden bir türlü kaldıramadıklarını anlatan Ayhan, yardımlarından dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.

Nazlı Ayhan da 10 yaşındaki ineğin kendisi için çok değerli olduğunu vurguladı.

Daha önce yaralı bir köpeğe belediyenin yardım ettiğine şahit olduğunu dile getiren Ayhan, "İneğime de bir çare bulacaklarını düşündüm ve belediyeye haber verdim. Hemen ilgilendiler. Kepçe geldi. Kepçe gelmeseydi biz Yumak'ı tutup kaldıramazdık. Bir şey yapamazdık. Yumak'ı yerine aldık. İyileşmesini bekliyoruz artık. Her gün gelip bakacaklar. Başkana ve ekiplere çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

