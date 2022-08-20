Antalya’da yüzmek için baraja giren Suriyeli boğuldu

Antalya’nın Demre ilçesinde yüzmek için baraja giren Suriyeli boğuldu.

Kapaklı Mahallesi Yaylakapaklı mevkisindeki Çayboğazı Barajı'na balık tutmak amacıyla gelen Suriye uyruklu Sami Elahmed, bir süre sonra yüzmek için girdiği suda kayboldu.

Durumun bildirilmesi üzerine Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi tarafından yapılan arama sonucunda Elahmed'in cesedi sudan çıkarıldı.

Ceset, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



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