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Antalya’da zehir tacirlerine darbe

06.12.2022 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da Kasım ayında gerçekleştirilen narkotik operasyon ve denetimlerde, kilolarca uyuşturucu madde ele geçirilirken, 145 şüpheliye uyuşturucu madde ticaretinden adli işlem yapıldı.

Antalya’da zehir tacirlerine darbe

İl Emniyet Müdürlüğünün il genelinde uyuşturucu maddelerin kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi amacıyla, uyuşturucu madde naklederek ticaretini yapan şahıs ve gruplara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 1 Kasım ve 1 Aralık tarihleri arasında narkotik operasyon ve denetimler gerçekleştirildi.

Ekipler, 90 uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama, 382 kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak, 2313 sayılı kanuna muhalefet olaylarında toplam, 29 kilo esrar, 4 kilo 10 gram metamfetamin, 732 gram eroin, 717 gram kokain, 237 adet 32 bin 453 kullanımlık A4 sentetik kannabinoid, 23 bin 478 sentetik ecza, 3 bin 752 adet extacy hap, 42 kök kenevir bitkisi, 23 hassas terazi, 1 tabanca ve 62 mermi, 533 bin 915 TL, bin 843 dolar, 955 Euro ve 5 sterlin maddesi ele geçirdi.
Olaylarla ilgili olarak 145 şüpheliye uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan, 411 şüpheliye de kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurma suçundan adli işlem yapıldı.

Yine uygulama ekiplerince bin 107 araç, 22 bin 57 şahıs, 161 park/bahçe ve 53 metruk bina incelenmiş, 168 aranan şahsa işlem yapıldı.

Ayrıca, en iyi narkotik polisi anne, metamfetamin ile mücadele ve narkorehber eğitimleri çerçevesinde de 354 oturumda 5 bin 779 kişiye eğitim verildi.

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Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu

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