Antalya'da zenginleştirilmiş saf alüminyum satmaya çalışanlara operasyon düzenlendi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda füze imalatı ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 15 kilogram zenginleştirilmiş saf alüminyum ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması ve el değiştirmesi" suçu kapsamında kentte zenginleştirilmiş saf alüminyum satılacağı yönündeki bilgi üzerine çalışma başlatıldı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı iş birliğinde ilçede satış için hazırlanan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, nükleer enerji, füze imalatı ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 15 kilogram zenginleştirilmiş saf alüminyum ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı. Olayla ilgisi bulunan Aksaray'da yakalanan 1 şüpheli de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Öte yandan kaçan bir şüphelinin de yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

