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Antalya'daki bir taşınmazın nihai pazarlık görüşmesi yapıldı

10.06.2022 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'daki bir taşınmazın nihai pazarlık görüşmesi yapıldı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), Antalya'daki bir taşınmazın özelleştirme ihalesinin nihai pazarlık görüşmesi gerçekleştirildi.

ÖİB'den yapılan açıklamaya göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Antalya'nın Döşemealtı ilçesi, Yeşilbayır Mahallesi'ndeki 23 bin 344 metrekare yüzölçümlü taşınmazın, özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde, en yüksek teklif 158 milyon lirayla Ali Hakkı Irkıçatal tarafından verildi.

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