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Antalya'daki evinde ölü bulunan oyuncu Levent Aykul'un cenazesi yakınlarına teslim edildi

25.07.2021 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'daki evinde ölü bulunan oyuncu Levent Aykul'un cenazesi yakınlarına teslim edildi

Antalya'nın Kemer ilçesindeki evinde ölü bulanan tiyatro ve sinema oyuncusu Levent Aykul'un cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsisinin ardından yakınlarınca teslim alındı.

Beycik Mahallesi'ndeki evinde ölü bulunan ve Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilen Aykul'un cenazesinin otopsi işlemleri tamamlandı.

Aykul'un cenazesi, kız kardeşi Emel Kalkandelen ve yakınlarına teslim edildi.

Kalkandelen, gazetecilere, kardeşinin evinin çok güvenli olduğunu ve dışardan girmenin imkansız olduğunu söyledi.

Yalnız ölü bulunma olaylarında şüphe üzerine otopsi yapıldığını belirten Kalkandelen, daha önce rahatsızlığı bulunan kardeşinin, nefes almakta güçlük çektiğini ifade etti.

Cenazenin, Kemer'de toprağa verileceği öğrenildi.

Aykul'dan haber alamayan Emel Kalkandelen, 23 Temmuz'da durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirmiş, ekiplerle eve giren Kalkandelen, kardeşini hareketsiz bir şekilde yerde yatarken bulmuştu. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Aykul'un yaşamını yitirdiği belirlenmişti. Sanatçının cenazesi, ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

61 yaşında hayatını kaybeden oyuncu, Sabit Kanca, 18'ler Takımı, Koğuş Akademisi gibi yapımlarda rol almıştı.

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