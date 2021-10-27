Antalya'daki istasyonda bu yıl 5 bin 200 kuş halkalandı

Antalya'nın Serik ilçesindeki istasyonda bu yıl 90 türden 5 bin 200 kuş halkalandı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ve Serik Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında 2017'de kurulan kuş halkalama istasyonunda çalışmalar devam ediyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Antalya Şube Müdürü İsmail Kaya, istasyonda gazetecilere yaptığı açıklamada, eylül ve ekimde bölgede halkalama çalışmalarının yapıldığını söyledi.

Bu seneki çalışmalarda 90 türden 5 bin 200 kuşun halkalandığını ifade eden Kaya, kuşların göç yolları hakkında fikir sahibi olarak envanterlerini oluşturmayı amaçladıklarını kaydetti.

Kaya, buradan elde edilen verilerle kuşları korumaya yönelik politikaların belirlendiğini vurguladı.

TÜBİTAK'ın Bilim İnsanları Destekleme Programı kapsamında 20 akademisyene 1 haftalık eğitim veren istasyon sorumlusu, Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Hakan Karaardıç, bölgede kuşlarla ilgili çalışma yaptıklarını söyledi.

Karaardıç, bir yandan da akademisyen ve öğrencilere çalışmalarını aktararak kuşların korunması yönünde bilinç oluşturmaya çalıştıklarını dile getirdi.

