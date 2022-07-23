Antalya'daki kavganın katil zanlısı tutuklandı

Antalya'nın Serik ilçesinde hayvan otlatma kavgasında 1 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Dün Gedik Mahallesi'nde tüfekle ateş ederek Veli K'yi öldürdüğü, oğlu Ömür K'yi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı Ekrem G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan yaralı Ömür K'nin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

- Olay

İlçede hayvancılıkla uğraşan iki aile arasında hayvan otlatma meselesi yüzünden kavga çıkmıştı. Kavgada Ekrem G'nin av tüfeğiyle ateş açması sonucu Veli K. hayatını kaybetmiş, oğlu Ömür K. yaralanmıştı. Ekrem G'nin oğlu Mustafa G. de bıçaklayarak öldürülmüştü.



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