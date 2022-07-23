YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'daki kavganın katil zanlısı tutuklandı

Antalya'daki kavganın katil zanlısı tutuklandı

23.07.2022 20:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'daki kavganın katil zanlısı tutuklandı

Antalya'nın Serik ilçesinde hayvan otlatma kavgasında 1 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Dün Gedik Mahallesi'nde tüfekle ateş ederek Veli K'yi öldürdüğü, oğlu Ömür K'yi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı Ekrem G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan yaralı Ömür K'nin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

- Olay

İlçede hayvancılıkla uğraşan iki aile arasında hayvan otlatma meselesi yüzünden kavga çıkmıştı. Kavgada Ekrem G'nin av tüfeğiyle ateş açması sonucu Veli K. hayatını kaybetmiş, oğlu Ömür K. yaralanmıştı. Ekrem G'nin oğlu Mustafa G. de bıçaklayarak öldürülmüştü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alanya'da zirai ve ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldüAlanya'da zirai ve ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Afrikalı liderler, İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasından memnunAfrikalı liderler, İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasından memnun
Bursa'da tabancayla vurulan mahalle muhtarı yaralandıBursa'da tabancayla vurulan mahalle muhtarı yaralandı
Anahtar Kelimeler:
cinayet antalya Serik zanlı

Antalya Namaz Vakitleri 23 Temmuz Cumartesi

İmsak
04:11
Sabah
05:48
Öğle
13:09
İkindi
16:58
Akşam
20:19
Yatsı
21:50
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sınav skandalı! Kız öğrenciler sutyenlerini çıkarmaya zorlandı

Sınav skandalı! Kız öğrenciler sutyenlerini çıkarmaya zorlandı

İçine giren her şeyi saniyesinde öldürüyor

İçine giren her şeyi saniyesinde öldürüyor

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Cinsel organından çıkınca karısının ihanetini öğrendi

Cinsel organından çıkınca karısının ihanetini öğrendi

Errol Musk şimdi de spermleriyle gündemde!

Errol Musk şimdi de spermleriyle gündemde!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.