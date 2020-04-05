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Antalya'daki semt pazarlarında sosyal mesafeli alışveriş

ANTALYA HABERLERİ  | 05.04.2020 14:48 | Son Güncelleme

Kentteki semt pazarlarında vatandaşlar, Kovid-19 önlemleri dolayısıyla alınan kararlar gereği sosyal mesafeyi koruyarak alışveriş yaptı - Maskesiz pazar yerlerine alınmayan vatandaşların giriş ve çıkışlarda ellerine dezenfektan sıkıldı

Antalya'da kurulan semt pazarlarına alışverişe gelenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uygun şekilde 10 dakika arayla alınıyor.

Konyaaltı ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde kurulan semt pazarında belediye ekiplerince önlem alındı. Esnafın tezgah kuracağı alanlar belediye ekiplerince dezenfekte edildi.

Pazarlara giriş ve çıkışlar için tek nokta belirleyen zabıta ekipleri, vatandaşları sosyal mesafe kuralına göre sırada bekleterek 10 dakika aralıklarla pazar yerine aldı. Ekipler, alınan karar gereği pazar yerindeki esnaf sayının iki katından fazla kişinin içeride bulunmamasına dikkat etti.

Pazar yerine maskesiz girişlere izin verilmezken, vatandaşların ellerine giriş ve çıkışlarda dezenfektan sıkıldı. Maskesi olmayanlara ise ekipler maske dağıttı.

Pazar esnafının da eldivensiz ve maskesiz çalışmasına izin verilmedi.

Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi'ndeki pazar yerinde de sosyal mesafe kuralına uyuldu.

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19:30
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Erdem Eczanesi
Muratpasa
Kadıoğlu Eczanesi
Muratpasa
Lotus Eczanesi
Muratpasa
Nil Eczanesi
Muratpasa
Rodoplu Eczanesi
Muratpasa
Ümit Eczanesi
Muratpasa
Aylin Eczanesi
Kepez
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