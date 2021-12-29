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Antalya'daki silahlı saldırıya ilişkin yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı

29.12.2021 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'daki silahlı saldırıya ilişkin yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı

Antalya'da bir kişinin iş yerinin önünde silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Afer Ergün'ün öldürülmesiyle ilgili başlatılan çalışma sonucu yakalanan Hüseyin C. ile Hüseyin A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Hüseyin C, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Hüseyin A, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kepez ilçesinde sebze ve meyve ticareti yapan Afer Ergün, dün iş yerinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, zanlılar Afyonkarahisar'da yakalanmıştı.

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