YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'daki trafik kazasında 1 polis yaralandı

Antalya'daki trafik kazasında 1 polis yaralandı

07.03.2022 21:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'daki trafik kazasında 1 polis yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 polis memuru yaralandı.

Göreve giden polis aracı ile Serik-Belek yolu Eminceler mevkisinde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 07 NS 555 plakalı otomobil çarpıştı.

Kontrolden çıkan polis aracı, karşı yolun kaldırımında durdu.

Kazada yaralanan polis memuru, 112 Acil Servis ekiplerince Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bölgeye gelen çok sayıda polis ekibi, meslektaşlarını yalnız bırakmadı.

Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'de kış, kongre ve spor turizmi hareketli geçiyorTürkiye'de kış, kongre ve spor turizmi hareketli geçiyor
Devletten aldığı destekle sürü sahibi olduDevletten aldığı destekle sürü sahibi oldu
Konyaspor-Galatasaray maçının ardındanKonyaspor-Galatasaray maçının ardından
Anahtar Kelimeler:
antalya polis Serik

Antalya Namaz Vakitleri 7 Mart Pazartesi

İmsak
05:54
Sabah
07:13
Öğle
13:13
İkindi
16:29
Akşam
19:03
Yatsı
20:17
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tüylerini yıllardır almıyor! Metroda bikiniyle dans etti

Tüylerini yıllardır almıyor! Metroda bikiniyle dans etti

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

O ülkelerde bu rüyalar popüler! Eğer siz de görüyorsanız...

O ülkelerde bu rüyalar popüler! Eğer siz de görüyorsanız...

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.