YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'dan Bulgaristan'a avokado ihracatı

Antalya'dan Bulgaristan'a avokado ihracatı

ANTALYA HABERLERİ  | 17.09.2020 12:26 | Son Güncelleme

Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Sevilgen: - "Bulgaristan'ın talebi bizden 80 bin adet. Biz ilk etap 10 bin adet gönderiyoruz. Talep gerçekten çok. Geçen yıl 10 milyon adet avokado ihracatı gerçekleştirdik. Biz bunu 15 milyona çıkarmayı hedefliyoruz"

Antalya'nın Alanya ilçesinden Bulgaristan'a yılın ilk avokado ihracatı yapıldı.

Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, Alanya Toptancı Hali'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 4 yıldır yurt dışına avokado gönderdiklerini söyledi.

Yılın ilk avokado ihracatını da Bulgaristan'a yaptıklarını belirten Sevilgen, şunları kaydetti:

"Bulgaristan'ın talebi bizden 80 bin adet. Biz ilk etap 10 bin adet gönderiyoruz. Bulgaristan'ın ardından Ukrayna'ya avokado göndereceğiz. Talep gerçekten çok. İnanın ürün yetersiz. Haziranda aşırı bir sıcaklık oldu. Bu yüzden yüzde 20 eksiğimiz var. Geçen yıl 10 milyon adet avokado ihracatı gerçekleştirdik. Biz bunu 15 milyona çıkarmayı hedefliyoruz."

Sevilgen, avokado fiyatının 5-6 lira civarında olduğunu dile getirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Tepki toplayan parti sonrası skandal sözler: Abartıldığı kadar vaka yok! Tepki toplayan parti sonrası skandal sözler: Abartıldığı kadar vaka yok!
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi
En Çok Okunan Yerel Haberler
Otizmli çocuk balkondan atladı
Otizmli çocuk balkondan atladı
Kilis’te yoğun sis etkili oldu
Kilis’te yoğun sis etkili oldu
Söke Ovası’nda 2020 Yılı Pamuk Toplama Ücretleri belli oldu
Söke Ovası’nda 2020 Yılı Pamuk Toplama Ücretleri belli oldu
Merkezefendi Belediyesi Masal Parkı kapılarını açtı
Merkezefendi Belediyesi Masal Parkı kapılarını açtı
Tarihi Erzurum Kalesi’nin çehresi değişti
Tarihi Erzurum Kalesi’nin çehresi değişti
Kurtalan Kaymakamı Aydın yol yapım çalışmalarını inceledi
Kurtalan Kaymakamı Aydın yol yapım çalışmalarını inceledi

Antalya Namaz Vakitleri 17 Eylül Perşembe

İmsak
05:14
Sabah
06:34
Öğle
12:57
İkindi
16:26
Akşam
19:09
Yatsı
20:25

Antalya Nöbetçi Eczaneler17 Eylül Perşembe

Doğuş Eczanesi
Muratpasa
Gün Eczanesi
Muratpasa
Güven Eczanesi
Muratpasa
İdil Eczanesi
Muratpasa
Özdeniz Eczanesi
Muratpasa
Tokuçoğlu Eczanesi
Muratpasa
Asil Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Alanya HEP’ten aşure ikramı
Alanya HEP’ten aşure ikramı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Konyaaltı Belediyesinden, kırsal mahallere yol çalışması
Konyaaltı Belediyesinden, kırsal mahallere yol çalışması
Rektör Özkan, Covid hastası intörn doktor ile görüştü
Rektör Özkan, Covid hastası intörn doktor ile görüştü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.