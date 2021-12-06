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Antalyalı gençler, en iyi Osmanlı tokadı için ter döktü

06.12.2021 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da bir spor salonunda bir araya gelen 12 genç, rakiplerine en iyi Osmanlı tokadını atmak için ter döktü.

Antalya’da yaşayan Kick Boks Milli Takım Antrenörü ve Dünya Osmanlı Tokadı Federasyonu Kurucu Başkanı Talat Ayhan, gençlere Osmanlı ve Osmanlı tokadını sevdirmek için en iyi Osmanlı tokadı atma yarışması düzenledi. Yarışmaya yaşları 16 ile 19 arasında değişen 8 erkek ve 4 kız sporcu katıldı. Yarışmacı gençler önce vücutlarına herhangi bir darbe almamak için kasklarını ve eldivenlerini kuşandı. Daha sonra ise kırmızı ve mavi takım olmak üzere ikiye ayrıldılar. Bir kişi, karşı sporcuya 3 tane tokat attı ve en iyi tokadı adan kişi bir üst tura yükseldi.

"ÜLKEMİZDE UNUTULMUŞ"

Osmanlı tokadını anlatan Talat Ayhan, "Osmanlı tokadı aslında bir savaş sanatıdır. Atalarımız bunu savaşlarda kullanırlardı. Biz bunu spor haline getirdik. Bu dünyada da yapılıyor. Ülkemizde unutulmuş, gençlerimiz Osmanlı tokadını bilmiyorlar. Biz bunu anlatmak ve spor haline getirmek için 12-13 yıldır mücadele veriyoruz. Bu bizim bir kültürümüzdür. Neden bunu dışarıya kaptıralım? Normal tokatta vurdun mu bir tane bayıltırsın, bayılan kişi maçı kaybeder. Burada biz bunu yapmıyoruz. Orta şiddette yapıyoruz. Şiddet içermesin istiyoruz. Nizami tokat atan maçı kazanacak" dedi.

Sporcu Emirhan Toptaş ise, "İlk defa bu sporu yapacağım. Heyecanlıyım. Tanıtım amaçlanıyor" ifadelerine yer verirken, Azranur Gökdoğan da, "Bizim için önemli bir spor. Bunu faaliyete geçirmek için geldik" diye konuştu.

İŞTE O ANLAR

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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