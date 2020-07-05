Antalyalı "Örümcek Adam"dan "umut" yolculuğu

SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da yaptığı danslar ve giydiği "Örümcek Adam" kostümüyle tanınan Burak Soylu, kendisini çok seven zihinsel engelli Umut Bostancı ile İzmir'de eğlenceli bir gün geçirdi.

İstanbul'da yaşayan Emel Keskin, kurgusal kahraman "Örümcek Adam"ı çok seven İzmir'deki zihinsel engelli kardeşi Umut Bostancı'yı mutlu etmek istedi.

Antalya'da yaptığı danslar ve giydiği Örümcek Adam kostümüyle tanınan Burak Soylu ile iletişime geçen Keskin, 36 yaşındaki kardeşi için unutamayacağı bir sürpriz hazırladı.

Kostümünü bu sefer Umut için giyen Soylu, üzerinde "Spiderman" yazan 1964 model klasik otomobille yola çıktı.

Antalya'dan "İyilik için umut" olarak adlandırdığı yolculuk sonrası İzmir'e ulaşan Soylu, bir kişinin daha mutluluğuna ortak oldu.

Soylu, odası Örümcek Adam fotoğrafları ve oyuncaklarıyla dolu Umut ile aynı evde bir gün geçirdi, İzmir'in sokaklarında gezdi.

- Elinden geldiği kadar iyilik yapmaya çalışıyor

Soylu, AA muhabirine, Örümcek Adam'ın dost canlısı ve iyilik yapan bir karakter olduğunu söyledi.