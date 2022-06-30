"Antalya'nın Denizcilik ve Deniz Ticareti Tarihi" kitabı tanıtıldı

Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi tarafından yayına hazırlatılan ve editörlüğünü Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatma Şimşek'in yaptığı "Antalya'nın Denizcilik ve Deniz Ticareti Tarihi" kitabı bir restoranda düzenlenen etkinlikte tanıtıldı.
Tarihsel açıdan Antalya'nın çeşitli alanlarda rol aldığı tüm süreçlerin detaylı olarak yer aldığı kitaba, 18 bilim insanı, akademisyen ve araştırmacı destek verdi.
Eserin, bilim insanlarına, amatör ve profesyonel araştırmacılara, deniz tarihçilerine referans sağlayacak bir çalışma olacağını da söyleyen yazarlar, böyle bir eseri insanlığa kazandırmanın mutluluğu içinde olduklarını belirttiler.
Şimşek, bu eserle Antalya denizcilik tarihinin inşasında önemli bir adım atılmış olduğunu kaydetti.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz