Antalya’nın en büyük açık hava laboratuvarı

AÜ Ziraat Fakültesi’nin Aksu Araştırma ve Uygulama Çiftliği’nde, yaklaşık bin 100 dönüm alan üzerinde açık tarla tarımı yapılıyor. Fakülte hocaları farklı denemelerinin yanı sıra, araştırmalara göre de farklı ürünler deniyor. Ayrıca öğrenciler, hocaları eşliğinde zaman zaman bu alana gelerek, uygulamalı eğitim alıyor. Bir tarlanın nasıl sürüldüğü, hangi iş makinalarının kullanıldığı, ürün ekiminin nasıl yapıldığından tutunda, birçok uygulamayı canlı olarak burada görüyorlar.

Tarımsal üretimde elde edilen ürünlerin ekonomiye katkı sağladığının altını çizen Ziraat Fakültesi Dekanı Davut Karayel, bu yıl yaklaşık 200 dönüm alanda tane mısır, 150 dönüm alanda ise silajlık mısır üretimi gerçekleştirdiklerini ifade etti. Karayel, “Buradaki üretimde temel hedefimiz öncelikle fakültede bir proje yürütüyoruz. Sürdürülebilir Entegre Tarım Projesi kapsamında elde ettiği mısırın önemli bir kısmını süt sığırcılığı ve kanatlı tesislerinde hayvanlara yem olarak veriyoruz. Süt üretimi günlük 600-800 litre arasında ve buradan elde edilen sütler fakültenin süt işleme tesisinde değerlendirerek yoğurt, ayran, krema ve peynir üretiminde kullanılıyor. Üretilen bu ürünler ‘Akademi Çiftlik’ markasıyla üniversitede yemekhane, sosyal tesis, hastane ve kantinlerde tüketiliyor. Fakültemizin ihtiyaçlarını karşılamak ve öğrencilerimize ders materyalleri AR-GE çalışmalarının giderlerini sağlamak için de, kalan kısmı satıyoruz” dedi.

Alanın önemli bir deneme alanı olduğuna da değinen Ziraat Fakültesi Dekanı Davut Karayel şöyle devam etti: ‘Bunun dışında farklı yem ürünlerini deniyoruz. Önümüzde ki yıl sadece yerli çeşitleri bu alanda denemek istiyoruz. Bizim önceliğimiz AR-GE ve öğrencilerimiz için uygulama. Derslere göre öğrencilerimiz uygulamaya geliyorlar. İleriye yönelik burada kalıcı olarak bir eğitim merkezi düşüncemiz var. Burayı bir eğitim merkezine dönüştürüp öğrencilerin kalabilecekleri, çiftçilerin eğitim aldığı bir projeye dönüştürmek istiyoruz. Pandemi süreci tarımın önemini daha iyi gösterdiği için üretime devam ediyoruz. Bu sene üniversiteye yeni başlayan öğrenciler tarım ve tarımla ilgili bölümleri daha fazla tercih ettiler. Fakültemizi de tercih eden öğrenci sayısı geçmiş yıllara oranla daha fazla oldu’ dedi.

