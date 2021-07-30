Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde orman yangını başladı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ormanlık alanda yangın meydana geldi.
Küçüklü ve İnceiz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın geniş bir alana yayıldı.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için karadan müdahale ediyor.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz