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Antalya'nın Kemer ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem

01.03.2022 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Kemer ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem

Antalya'nın Kemer ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.43'te merkez üssü Kemer ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, yerin 4,60 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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