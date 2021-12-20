Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetre oldu

Antalya'nın Kaş ilçesindeki yüksek kesimlerde kar etkili oldu.

İlçeye 65 kilometre uzaklıktaki Gömbe Mahallesi'nde yer alan 1560 rakımlı Kuruova Beli, beyaza büründü. Kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı bölgede, kartpostallık görüntüler oluştu.

Bölgeye gelenler, karın keyfini çıkardı. Bazı vatandaşlar yürüyüş yaptı, mangal yaktı, bazıları da kartopu oynadı.

Öte yandan, vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamaması için ilçe belediye ekiplerince bölgede çalışma yürütülüyor.



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