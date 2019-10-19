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Antalyaspor 0 - 6 Gençlerbirliği

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 19.10.2019 16:54 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Antalyaspor'u 6-0 mağlup etti. Daniel Candeias attığı 3 gol ve yaptığı 2 asistle maça damga vurdu.

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 8. haftasında Antalyaspor ile Gençlerbirliği karşılaştı. Maça fırtına gibi başlayan Gençlerbirliği, henüz ilk dakikada Candeias'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

13'te Candeias'ın asistinde bu kez Giovanni Sio golü attı ve skor 2-0 oldu. Dakikalar 21'i gösterdiğinde Candeias bir gol daha atarak farkı iyice açtı: 3-0.

23'te Antalyaspor'da Bahadır Öztürk gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. 37. dakikada Candeias hat-trick yaparak durumu 4-0'a getirirken, 5 dakika sonra Sio'ya yine asist yaptı ve ilk yarı 5-0 sona erdi.

İkinci yarıda çok rahat bir futbol sergileyen Gençlerbirliği, 57'de Stancu'nun attığı golle sahadan 6-0'lık rahat bir galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Gençlerbirliği puanını 6'ya yükseltti, Antalyaspor ise 11 puanda kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor Gençlerbirliği Daniel Candeias

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