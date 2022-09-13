Antalyaspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 7. haftasında konuk edeceği Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ve koşuyla başladı. Taktik çalışmaların da yapıldığı idman, İki ayrı takım halinde yapılan maçla sona erdi.

Akdeniz ekibi, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Fraport TAV Antalyaspor, 17 Eylül Cumartesi saat 20.00'de Adana Demirspor ile Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaşacak.

