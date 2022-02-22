Antalyaspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 25 Şubat Cuma günü Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde antrenmana çıktı.

Yağmur altındaki idmanda, taktik ağırlıklı çalışma yapıldı.



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