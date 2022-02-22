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Antalyaspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı

22.02.2022 19:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalyaspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 25 Şubat Cuma günü Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde antrenmana çıktı.

Yağmur altındaki idmanda, taktik ağırlıklı çalışma yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor Adana Demirspor

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