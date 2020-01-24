Antalyaspor, Adis Jahovic'i transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, son olarak BtcTurk Yeni Malatyaspor forması giyen Makedon golcü Adis Jahovic ile sözleşme imzaladı.

Antalya Stadı'nda gerçekleştirilen imza töreninde Jahovic, kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan 1 yılı opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Jahovic, törende yaptığı konuşmada, transferinde emeği geçen yöneticilere teşekkür etti.

Antalyaspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu aktaran 32 yaşındaki oyuncu, "Önemli hedefleri olan bir kulüp. Bugün itibarıyla olduğu yere yakışmıyor ama ilerisi için önemli hedeflerinin olduğunu bildiğim için burayı tercih ettim. Durumu biliyorum. Buradan çıkmak için elimizden geleni yapacağız. Kulübün bir parçası olmaktan memnunun. Çok hızlı bir adaptasyon sürecinden sonra takımı yukarı taşımak için elimizden geleni yapacağız. Hedefimizi biliyoruz, bu hedefe gitmek için performansımı maksimum şekilde vereceğime söz veriyorum." diye konuştu.

Teknik direktör Tamer Tuna ile 3 yıl önce Göztepe'de birlikte çalıştıklarını anımsatan Jahovic, Tuna'nın oyun anlayışını çok iyi bildiğini ve bunun kendisi için avantaj olduğunu vurguladı.