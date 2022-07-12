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Antalyaspor, bir günlük iznin ardından Burdur kampındaki çalışmalarına devam etti

12.07.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalyaspor, bir günlük iznin ardından Burdur kampındaki çalışmalarına devam etti

Antalyaspor, bir günlük iznin ardından Burdur kampındaki çalışmalarına devam etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Burdur kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününü izinli geçiren Akdeniz ekibi, Burdur kampında çalışmalarına, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde devam etti.

İki grup halinde fitness salonunda çalışan Antalyasporlu futbolcular, daha sonra sahada dayanıklılık koşuları yaptı.

Yüksek tempoda geçen antrenman, dört takım halinde oynanan turnuva maçıyla sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
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