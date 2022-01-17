Antalyaspor, Brezilyalı futbolcu Fernando Lucas Martins'i kadrosuna kattı

Fraport TAV Antalyaspor, son olarak Çin'de Beijing Guoan forması giyen orta saha oyuncusu Fernando Lucas Martins'i transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 1,5 yıllık sözleşme imzalanan Martins'in 20 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

Paylaşımda, 29 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Martins'in videosuna yer verildi.

Antrenman salonunda çekilen videoda, kırmızı-beyazlı formayı giyen Martins'in, "Antalyaspor için savaşmaya, mücadele etmeye ve yeni zaferler kazanmaya geldim." ifadeleri yer aldı.



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