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Antalyaspor, Cemali Sertel'i kiralık olarak renklerine bağladı

27.07.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalyaspor, Cemali Sertel'i kiralık olarak renklerine bağladı

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Medipol Başakşehir'in 22 yaşındaki sol beki Cemali Sertel ile 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzaladı.

Antalyaspor Kulübünden "Hoş geldin Cemali Sertel" başlığıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüz Medipol Başakşehir'den Cemali Sertel ile 2022-2023 sezonu sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı. Futbolcumuza kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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