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Antalyaspor'da Bahadır ve Doğukan'a özel antrenman

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 11.12.2020 14:24 | Son Güncelleme

Fraport TAV Antalyaspor’da, tedavi süreçleri tamamlanan ve eski performanslarına kavuşmaları için çalışmalar yapan Doğukan Sinik ile Bahadır Öztürk, özel antrenman programı dahilinde çalışıyor.

Antalyaspor'da Bahadır ve Doğukan'a özel antrenman

Antalyaspor'da tedavileri tamamlanan ve eski performanslarına dönmeleri için özel antrenmanla çalışmalarını sürdüren Doğukan Sinik ile Bahadır Öztürk, Antalyaspor U15 takımının futbolcuları ile çalıştı.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenmanı teknik direktör Ersun Yanal ve yardımcıları ile futbol direktörü Sedat Karabük de izledi. Antrenör Rauf Kolancı'nın çalıştırdığı U15 takımının oyuncuları ise ilk kez profesyonel futbolcularla çalışma yapmanın heyecanını yaşadı.

Tedavi süreçlerinin sonuna gelen futbolcuların A takım antrenmanlarına daha kolay adaptasyonunun sağlanması, genç takım oyuncularının da A takım oyuncuları ile antrenmana çıkıp deneyim kazanması ve aidiyet duygularının artırılmasını sağlayan uygulamanın bundan sonra da devam edeceği belirtildi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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