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Antalyaspor'dan Galatasaray maçı için hakem atamasına tepki

23.04.2021 18:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de sahasında Galatasaray'ı ağırlayacka olan Antalyaspor hakem atamasına tepki gösterdi. Akdeniz ekibi yaptığı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’nun yıllardır “İstanbul takımlarını üzmeyelim” mantığı ile yapılan atamalarından biri ile daha karşı karşıyayız." ifadelerine yer verdi.

Antalyaspor'dan Galatasaray maçı için hakem atamasına tepki

Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak cumartesi günü maçlarının hakemleri belli oldu. Hafta içinde oynanan Galatasaray - Trabzonspor maçında görev yapan Mete Kalkavan, sarı kırmızılı takımın Antalyaspor ile oynayacağı maça da atandı. Bu atamanın ardından Antalyaspor sert tepki gösterdi ve resmi internet sitesinden sert bir açıklama yayınladı.

Akdeniz ekibinden yapılan açıklama şu şekilde:

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun yıllardır “İstanbul takımlarını üzmeyelim” mantığı ile yapılan atamalarından biri ile daha karşı karşıyayız.

Spor Toto Süper Lig'de 24 Nisan Cumartesi günü Galatasaray ile oynayacağımız karşılaşmaya Mete Kalkavan'ın atanmış olduğunu kulübümüz adına hayret ve şaşkınlıkla, Türk futbolu adına endişe ile öğrenmiş bulunmaktayız.

Bilinmesini isteriz ki; balık hafızalı değiliz.

Mete Kalkavan'ın 18 Şubat 2019 tarihinde oynadığımız Medipol Başakşehir karşılaşmasında aleyhimize yapmış olduğu, maçın skoruna etki edecek hataları unutamadık.

5 Mayıs 2019 tarihinde oynanan Göztepe müsabakasında, karşılaşma 1-1'ken rakibimiz lehine verdiği 2 penaltı kararını unutmadık.

2 Kasım 2020 tarihindeki Fenerbahçe karşılaşmasında VAR hakemi iken müsabakanın hakemi Bahattin Şimşek'i nasıl yanlış yönlendirip skora etki ettiğini unutmadık.

Biz bunları unutmazken, öyle sanıyoruz ki; 3 gün önce Trabzonspor-Galatasaray maçına da aynı hakemi atadığınızı sizler unuttunuz.

Yarınki rakibimiz Galatasaray'ın 3 gün önce yönetimi nedeniyle eleştirdiği bir hakemin 3 gün sonra bizim maçımıza atanmasının mantıklı, insaflı, akılcı bir tek sebebini bulmakta zorlanıyoruz.

Bir hakemin 3 gün içinde 2. kez, 12 gün içinde 3. kez müsabakalara ataması; aklımıza “Bu ülkede müsabaka yönetecek başka hakem yok mu?” sorusunu getiriyor.

Bugüne kadar adil yönetim adına dile getirdiğimiz serzenişlerimizi bu kez endişe ile seslendiriyor, atamayı kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Antalyaspor
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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Aynı şey BJK'ya yapıldı. Halil Umut Meler bu sezon ikinci yarıda BJK maçlarına üst üste 2 hafta atandı. Bu iki haftada BJK 1 yenilgi ve 1 beraberlik ile tam 5 puan kaybetti. TFF ve MHK liglere ayar verip, fenerbahçeyi şampiyon yapma uğraşı içerisindeler. Tüm tezgahları bu sezon Başakşehir ve Kasımpaşa'yı ligde tutup, Fenerbahçe'yi şampiyon üzerine.
ulan tff nin oyle bi niyeti olsa. fenerin ofsaytlarla uzaktan yakindan alakasi olmayan gollerini iptal edip 5 puani calmazdi yalanci uckagitci algicilar
Bu hakemin bu kadar maçları atanmasının nedeni fenerasyon denen tek hedefi feneri şampiyon yapmak için elinden geleni yapan taraflı kurulun fener-gaziantep maçında rakibin nizami golunü vermeyerek fenere destek olması. Böylece önünü açtılar adamın. Gerçekten son yılların en rezil mhk şuan hale görevde. Hiç bir sene bir takım bu kadar hakemler tarafından kollanmadı neyin kafasını yaşıyosunuz be!!sizi oraya kim aldıysa onların hesabını vermesi gerekir aslında.
akıl dağıtılırken sen hangi mağaradaydın
başakşehir ve kasımpaşa küme düşsün çünki siyasette kara para aklama takımları

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