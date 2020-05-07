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Antalyaspor, ertelenen lig maçlarının oynatılması kararından memnun

ANTALYA HABERLERİ  | 07.05.2020 11:06 | Son Güncelleme

Kırmızı-beyazlı kulübün basın sözcüsü Murat Süğlün: "Futboldan 1,5 ay uzak kalındı ancak bir aylık süreç hazırlık için az bir süre değil. Haziran ayının ikinci haftasına kadar hazırlanabileceğimizi düşünüyorum"

OKTAY ÖZDEN - Antalyaspor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Süper Lig'de ertelenen maçları 12-13-14 Haziran haftasında oynatmaya başlatma kararını olumlu karşıladı.

Kırmızı-beyazlı kulübün basın sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine, ilk günden itibaren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini hiç elden bırakmadıklarını söyledi.

Fraport TAV Antalyaspor olarak oyuncularına Kovid-19 testi yaptırdıklarına değinen Süğlün, test yapılmamış oyuncunun kalmayacağını dile getirdi.

Süğlün, bu süreçte ertelenen maçların oynatılması kararına olumlu baktıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Alınması gereken bir karardı. Sezonun bir an önce bitirilmesi ve yeni sezonun planlanması gerekiyor. Biz liglerin yeniden başlayacağını öngörerek, takımımızı bugün topluyoruz ve hazırlıklarımıza başlıyoruz. Futboldan 1,5 ay uzak kalındı ancak bir aylık süreç hazırlık için az bir süre değil. Haziran ayının ikinci haftasına kadar hazırlanabileceğimizi düşünüyorum. Biz takımımızı hazırlarız."

- "Taraftarsız maçın keyfi yok"

Taraftarın olmadığı karşılaşmaların zevkinin, keyfinin olmadığını vurgulayan Süğlün, takımların taraftarıyla bir bütün olduğunu ifade etti.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Süğlün, bu karşılaşmanın ve Fenerbahçe-Trabzonspor arasındaki diğer yarı final mücadelesinin ne zaman oynanabileceğiyle ilgili TFF ile söz konusu kulüp yöneticilerinin görüşmelerinin devam ettiğini kaydetti.

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Antalya Fraport TAV Antalyaspor Futbol koronavirüs Kovid-19 Murat Süğlün Süper Lig

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