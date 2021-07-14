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Antalyaspor, Erzurum'daki yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

14.07.2021 21:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalyaspor, Erzurum'daki yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı futbolcular teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde bugün iki antrenman gerçekleştirdi.

Antalyaspor, kamp çalışmalarını yarın yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.

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