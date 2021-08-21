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Antalyaspor, Fenerbahçe maçına hazır

21.08.2021 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalyaspor, Fenerbahçe maçına hazır

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe ile yarın deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe maçı öncesi Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki son idmanda kırmızı-beyazlı ekip, taktik çalıştı.

Hava sıcaklığı nedeniyle ısınma çalışmalarını tesislerdeki Ahmet Uluç Spor Salonu'nda gerçekleştiren Akdeniz ekibi, antrenmanın ardından özel uçakla İstanbul'a gitti.

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, yarın saat 21.45'te başlayacak. Müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Antalyaspor Fenerbahçe maçına hazır

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