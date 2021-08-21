Antalyaspor, Fenerbahçe maçına hazır

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe ile yarın deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe maçı öncesi Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki son idmanda kırmızı-beyazlı ekip, taktik çalıştı.

Hava sıcaklığı nedeniyle ısınma çalışmalarını tesislerdeki Ahmet Uluç Spor Salonu'nda gerçekleştiren Akdeniz ekibi, antrenmanın ardından özel uçakla İstanbul'a gitti.

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, yarın saat 21.45'te başlayacak. Müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz