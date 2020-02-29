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Antalyaspor - Fenerbahçe maçında inanılmaz anlar

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 29.02.2020 20:52 | Son Güncelleme

Antalyaspor ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren maçın ilk yarısında iki takım da net gol fırsatları harcadı.

Antalyaspor - Fenerbahçe maçında inanılmaz anlar

Süper Lig'de Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısında iki takım adına da inanılmaz pozisyonlar yaşandı.

MEHMET EKİCİ DİREĞİ GEÇEMEDİ!

Maçın 16. dakikasında sol kanattan Max Kruse'nin yaptığı ortaya ceza sahasında Mehmet Ekici kafayı vurdu. Ağlara gitmek üzere olan topu Veysel Sarı çizgiden çıkardı, ardından yeniden topu önünde bulan Mehmet Ekici'nin gelişine vuruşunda top üst direkten geri döndü. Sonrasında Antalyaspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

ALTAY BAYINDIR, AMILTON'U DURDURDU

Karşılaşmanın 18. dakikasında savunma arkasına sızan Amilton, Nabil Dirar'dan sıyrıldı ve Fenerbahçe ceza sahasına girdi. Amilton, karşı karşıya durumda kaleci Altay Bayındır'ı geçmeye çalıştı ama sarı-lacivertlilerin kalesi kritik pozisyonda gol izin vermedi.

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