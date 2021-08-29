Antalyaspor, Fredy Ribeiro ile 3+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, son 2 buçuk sezondur takımda forma giyen Fredy Ribeiro'nun sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini 3+1 yıl daha uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesislerinde düzenlenen ve yönetim kurulu üyesi Okan Kaya'nın da hazır bulunduğu törende Fredy, yeni sözleşmeye imza attı.

Kaya, Fredy'nin sezon sonunda bitecek sözleşmesini 2025 yılına, hatta aynı performansı göstermesi halinde 2026 yılına kadar uzattıklarını belirtti.

Fredy'nin Antalyaspor formasını 71 kez Süper Lig'de, 13 kez Türkiye Kupası'nda olmak üzere toplam 84 kez giydiğini ve bu maçlarda 12 gol attığını kaydeden Kaya, "Fredy ile yeniden anlaşmaktan dolayı mutluyuz. Angola Milli Takım formasını giyen futbolcumuzu artık bir Antalyalı olarak görüyoruz. Takımımızın Süper Lig'de 1000'inci golünü atarak tarihimize geçen futbolcumuza bundan sonraki dönemde başarılar diliyor ve camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

-1000'inci gol formasıyla poz verdi

Fraport TAV Antalyaspor ile sözleşmesini yenileyen Fredy, takımda kalmasına katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Angolalı futbolcu, "Umarım bundan sonraki süreçte formamı hakkıyla terletmeyi, forma için mücadele etmeyi sürdürürüm. Pep birlikte mutlu bir hikaye yazmaya devam ederiz." ifadelerini kullandı.

İmza töreni sonunda Fredy, geçen sezon Fenerbahçe maçında Antalyaspor'un Süper Lig'deki 1000'inci golünü attığı formayla poz verdi.

