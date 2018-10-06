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Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (beIN Sports canlı maç yayını)

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 06.10.2018 09:51 | Son Güncelleme

Antalyaspor - Galatasaray maçı sonucu Süper Lig zirvesini yakından ilgilendiriyor. Süper Lig 8. haftasında Antalyaspor, Galatasaray'ı konuk ediyor. Galatasaray, Süper Lig’de geride kalan 7 haftada 5 galibiyet ve 2 mağlubiyet; ev sahibi Antalyaspor ise, 4 galibiyet, 2 mağlubiyet 1 de beraberlik aldı. Galatasaray 15, Antalyaspor 13 puanda. Galatasaray, zorlu Antalya deplasmanından puan çıkartabilecek mi? Peki Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (beIN Sports canlı maç yayını)

Süper Lig 8. haftasında Antalyaspor, lider Galatasaray'ı ağırlıyor. 2 puan fark olan iki takım arasındaki kritik maçın sonucu merak ediliyor. Şampiyonlar Ligi'nde Porto karşısında talihsiz bir yenilgi alan Galatasaray, Antalyaspor karşısında hem liderliği korumak hem de moral kazanmak istiyor. Antalyaspor ise başarılı performansını zorlu rakibi ile yapacağı maçta devam ettirmek ve aradaki puan farkını kapatmayı düşünüyor. Antalyaspor - Galatasaray maçı muhtemel ilk onbirler, takımların son durumları ve istatistikleri haberimizde. Peki Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ANTALYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 8. haftasında Antalyaspor’a konuk olacak. Antalya Stadyumu’nda 4 Ekim 2018 Cumartesi günü saat 19:00’da başlayacak Antalyaspor - Galatasaray maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek. Karşılaşmada Serkan Tokat, 4. hakem olarak görev alacak. Maç beIN Sports 1 kanalından yayınlanacak. Aynı zamanda beIN Connect uygulaması ile online mobil olarak izlenebilecek.

ANTALYASPOR - GALATASARAY MAÇI İSTATİSTİKLERİ

Galatasaray ile Antalyaspor, bugün yapacakları maçla lig tarihinde 45. kez karşı karşıya gelecek. Galatasaray, Antalyaspor ile yaptığı son 21 lig maçından 8'ini kazanabildi, 13'ünde puan kaybetti. İki takım arasında lig tarihinde yapılan 44 maçın 26'sını Galatasaray, 7'sini Antalyaspor kazandı. Sarı-kırmızılıların attığı 84 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 44 gol kaydetti.

Galatasaray, attığı 15 golle ligin en çok gol kaydeden takımı iken Antalyaspor ise, kalesinde gördüğü 14 golle ligde kalesinde en çok gol gören ikinci takımı olarak dikkat çekiyor.

Geçen sezon Antalya deplasmanında oynanan maçtan 1-1’lik skorla dönen Galatasaray, evindeki mücadeleyi 3-0’luk galibiyetle kapattı.

Galatasaray ile Antalyaspor, lig tarihinde Antalya'da 22 maç yaptı. Antalya'daki maçlarda Galatasaray 13, ev sahibi ekip 3 kez galip geldi, 6 maç da berabere sonuçlandı. Sarı-kırmızılı takım, deplasmanda Antalyaspor'a 42 gol atarken, kalesinde ise 21 gol gördü.

ANTALYASPOR - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL İLK ONBİRLER

Antalyaspor'da sakatlıkları bulunan William Vainqueur, Charles Fernando, Abdelaziz Barrada ve Mevlüt Erdinç forma giyemeyecek. Galatasaray'da ise; Emre Akbaba, Selçuk İnan ve Eren Derdiyok sakatlıkları sebebiyle Antalyaspor karşısında şans bulamayacak. Antalyaspor - Galatasaray maçından takımların şu muhtemel ilk onbiri ile çıkması bekleniyor.

Antalyaspor: Ruud Boffin, Diego Angelo, Aly Cissokho, Celustka, Sangare, Harun Alpsoy, Yekta Kurtuluş, Hakan Özmert, Maicon, Doukara, Drole

Galatasaray: Muslera, Mariano, Ozan Kabak, Serdar, Nagatomo, Fernando, Ryan Donk, Belhanda, Rodrigues, Feghouli, Onyekuru

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