Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (beIN Sports canlı maç yayını)

Süper Lig 8. haftasında Antalyaspor, lider Galatasaray'ı ağırlıyor. 2 puan fark olan iki takım arasındaki kritik maçın sonucu merak ediliyor. Şampiyonlar Ligi'nde Porto karşısında talihsiz bir yenilgi alan Galatasaray, Antalyaspor karşısında hem liderliği korumak hem de moral kazanmak istiyor. Antalyaspor ise başarılı performansını zorlu rakibi ile yapacağı maçta devam ettirmek ve aradaki puan farkını kapatmayı düşünüyor. Antalyaspor - Galatasaray maçı muhtemel ilk onbirler, takımların son durumları ve istatistikleri haberimizde. Peki Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ANTALYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 8. haftasında Antalyaspor’a konuk olacak. Antalya Stadyumu’nda 4 Ekim 2018 Cumartesi günü saat 19:00’da başlayacak Antalyaspor - Galatasaray maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek. Karşılaşmada Serkan Tokat, 4. hakem olarak görev alacak. Maç beIN Sports 1 kanalından yayınlanacak. Aynı zamanda beIN Connect uygulaması ile online mobil olarak izlenebilecek.