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Antalyaspor-Galatasaray maçından notlar

07.08.2022 22:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, Antalyaspor deplasmanında 3 yeni transfere görev verdi

ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu Fraport TAV Antalyaspor deplasmanı ile açan Galatasaray'da yeni transferlerden üçü ilk 11'de sahaya çıktı.

Teknik direktör Okan Buruk, bu sezon sarı-kırmızılı takıma katılan Abdulkerim Bardakcı, Sergio Oliveria ve Haris Seferovic’e Akdeniz ekibi karşısında görev verdi.

Kiralıktan dönen Yunus Akgün ve Emre Akbaba da ilk 11'de yer aldı.

Antalyaspor'da ise yeni transferlerden Ömer Toprak ve Soner Aydoğdu ilk 11'de forma giydi.

- Taraftardan yoğun ilgi

Sezonun açılış maçına Antalyasporlu taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Tribünlerin hemen hemen tamamının dolu olduğu karşılaşmada yoğunluk yaşanmaması için stat kapıları 18.45'te açıldı. Karşılaşmanın başlamasına kısa süre kalmasına rağmen stat dışındaki yoğunluk dikkati çekti.

Antalyasporlu taraftarlar, özellikle futbol sorumlusu Nuri Şahin'e büyük ilgi gösterdi.

Galatasaraylı taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümü doldurdu. Sarı-kırmızılı taraftarlar tek tek futbolcuları tribüne çağırarak alkışladı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz da karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı.

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