Antalyaspor, galibiyet hasretine son vermek istiyor

Süper Lig'de 2020-2021 sezonuna iyi bir giriş yaparak 3 haftada 7 puan toplayan Antalyaspor'un son haftalardaki düşüşü devam ediyor. İlk hafta sahasında Gençlerbirliği’ni 2-0’la geçen kırmızı-beyazlılar, bir sonraki maçta deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

Evindeki 3. hafta maçında Denizlispor’u 1-0 mağlup eden Antalyaspor, ardından gelen 6 haftada 3 puana hasret kaldı. Ligin 4. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor’a 1-0 mağlup olan güney ekibi, Antalya'daki Gaziantep FK karşılaşmasından 1-1 beraberlikle ayrıldı. 6. haftada İstanbul'da Medipol Başakşehir’e 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup olan Antalyaspor'da yönetim, bu mücadelenin ardından Teknik Direktör Tamer Tuna ile yollarını ayırdı.

Kırmızı-beyazlılar yardımcı antrenörler eşliğinde hazırlandığı Fenerbahçe karşısında ise 2-1 yenilgiden kurtulamadı. Ligin 8. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalarak 1 puana razı olan güney ekibi, bu hafta da sahasındaki derbide Aytemiz Alanyaspor’a 2-0 yenildi. Son olarak deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşan kırmızı-beyazlı ekip sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı. Bu beraberlikle Antalyaspor’un ligde galibiyet hasreti 7 maça yükselmiş oldu.

Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde hazırlıklarına devam eden Antalyaspor’da tek hedef pazar günü iç sahada oynanacak Ankaragücü karşılaşmasından galibiyetle ayrılmak.