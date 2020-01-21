Antalyaspor, Gelson Dala ile yollarını ayırdı

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, sezon başında Sporting Lizbon'dan transfer edilen 23 yaşındaki forvet oyuncusu Dala'nın Portekiz temsilcisine döndüğü belirtildi.

Açıklamada, Dala'ya kariyerinde başarılar dilendi.

(AA)

???? Kulübümüze sezon başında Sporting Lizbon’dan transfer edilen Gelson Dala bugün itibariyle kulübüne dönmüştür. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. #Antalyaspor pic.twitter.com/ck1bRhm4Mf