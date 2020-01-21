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  4. Antalyaspor, Gelson Dala ile yollarını ayırdı

Antalyaspor, Gelson Dala ile yollarını ayırdı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 21.01.2020 11:10 | Son Güncelleme

Antalyaspor, sezon başında satın alma opsiyonuyla bir yıllık kiralık olarak kadrosuna kattığı Angolalı futbolcu Gelson Dala ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Antalyaspor, Gelson Dala ile yollarını ayırdı

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, sezon başında Sporting Lizbon'dan transfer edilen 23 yaşındaki forvet oyuncusu Dala'nın Portekiz temsilcisine döndüğü belirtildi.

Açıklamada, Dala'ya kariyerinde başarılar dilendi.

(AA)


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