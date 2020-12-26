YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalyaspor, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Antalyaspor, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

ANTALYA HABERLERİ  | 26.12.2020 16:15 | Son Güncelleme

Antalyaspor, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 15. haftasında 28 Aralık Pazartesi günü sahasında oynayacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlılar, Hatayspor maçı hazırlıkları kapsamında Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirdi.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından denge çalışması yaptı.

Kulüp asbaşkanı Berkay Bahar'ın da takip ettiği antrenman, topla yapılan çalışmayla sona erdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSavaşçı sezona bomba gibi başlıyor! Karadağlı'dan sonra Survivor yarışmacısı da dahil olduSavaşçı sezona bomba gibi başlıyor! Karadağlı'dan sonra Survivor yarışmacısı da dahil oldu
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi

Antalya Namaz Vakitleri 26 Aralık Cumartesi

İmsak
06:36
Sabah
08:02
Öğle
13:03
İkindi
15:33
Akşam
17:54
Yatsı
19:15

Antalya Nöbetçi Eczaneler26 Aralık Cumartesi

Arı Eczanesi
Muratpasa
Çağla Eczanesi
Muratpasa
Demet Eczanesi
Muratpasa
Gün Eczanesi
Muratpasa
İdil Eczanesi
Muratpasa
Şule Eczanesi
Muratpasa
Erdoğan Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.