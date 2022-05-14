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Antalyaspor, Kasımpaşa maçına hazır

14.05.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalyaspor, Kasımpaşa maçına hazır

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar, Kasımpaşa mücadelesi öncesi Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde son çalışmasını gerçekleştirdi.

Akdeniz ekibi, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde taktik ağırlıklı çalıştı.

Kırmızı-beyazlı ekip, bugün akşam saatlerinde özel uçakla İstanbul'a gidecek.

Kasımpaşa-Antalyaspor karşılaşması, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Mert Güzenge yönetecek.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Antalyaspor Kasımpaşa

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