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Antalyaspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

ANTALYA HABERLERİ  | 30.01.2020 18:59 | Son Güncelleme

Salondaki çalışmaya, elmacık kemiği operasyonu geçiren golcü futbolcu Adis Jahovic de katıldı

Antalyaspor, Süper Lig'in 20. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kırmızı-beyazlı futbolcular, önce fitness salonunda çalıştı.

Ligde geride kalan hafta oynanan Yukatel Denizlispor maçında kafasına darbe alan ve travma şüphesiyle kaldırıldığı hastanede elmacık kemiği operasyonu geçiren Makedon futbolcu Adis Jahovic de salondaki çalışmaya katıldı.

Futbolcular, daha sonra sahaya geçerek taktik ağırlıklı idman yaptı.

Antrenmanı Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk ile Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı Başkanı Fikret Öztürk de izledi.

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Antalyaspor antrenman Futbol Konyaspor Süper Lig

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