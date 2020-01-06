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  4. Antalyaspor, Kudryashov transferini resmen açıkladı!

Antalyaspor, Kudryashov transferini resmen açıkladı!

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 06.01.2020 22:42 | Son Güncelleme

Dünyanın birçok liginde ara transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Antalyaspor, sol bek mevkiine serbest durumdaki Fedor Kudryashov'u transfer ettiğini duyurdu.

Süper Lig ekibi Antalyaspor, son olarak Rusya'nın Sochi kulübünde forma giyen Fedor Kudryashov'un transferini resmen açıkladı.

Kırmızı - beyazlı ekip, Rus sol bekle 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Antalyaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Antalyasporumuz, 35 kez Rus Milli Takım formasını da giyen Fedor Kudryashov ile 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Fedor Kudryashov'a hoş geldin der, başarılar dileriz."

Sochi ile sözleşmesi 1 Ocak'ta sona eren Kudryashov, 2018/19 sezonunun ikinci yarısında Başakşehir'e transfer olmuştu ve çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştı.

Sochi kulübünde ise 16 maça çıkan Kudryashov, 1 gollük performans gösterdi.


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Antalyaspor Transfer Fedor Kudryashov açıkladı

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