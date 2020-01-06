Antalyaspor, Kudryashov transferini resmen açıkladı!

Süper Lig ekibi Antalyaspor, son olarak Rusya'nın Sochi kulübünde forma giyen Fedor Kudryashov'un transferini resmen açıkladı.

Kırmızı - beyazlı ekip, Rus sol bekle 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Antalyaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Antalyasporumuz, 35 kez Rus Milli Takım formasını da giyen Fedor Kudryashov ile 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Fedor Kudryashov'a hoş geldin der, başarılar dileriz."

Sochi ile sözleşmesi 1 Ocak'ta sona eren Kudryashov, 2018/19 sezonunun ikinci yarısında Başakşehir'e transfer olmuştu ve çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştı.

Sochi kulübünde ise 16 maça çıkan Kudryashov, 1 gollük performans gösterdi.



