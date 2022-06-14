Antalyaspor Kulübü Derneğinin olağan genel kurulu 30 Haziran'da yapılacak

Antalyaspor Kulübü Derneğinin olağan genel kurulu, 30 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Kulübün açıklamasına göre toplantı, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde saat 17.00'de yapılacak.

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde olağan genel kurul, 7 Temmuz Perşembe günü aynı yerde ve saatte gerçekleştirilecek.



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