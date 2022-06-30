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Antalyaspor Kulübü Derneğinin olağan genel kurulu 7 Temmuz'a ertelendi

30.06.2022 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalyaspor Kulübü Derneğinin olağan genel kurulu 7 Temmuz'a ertelendi

Antalyaspor Kulübü Derneğinin olağan genel kurulu ertelendi.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde bugün yapılması planlanan genel kurul için yeterli katılım sağlanamadı.

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ertelenen olağan genel kurul, 7 Temmuz Perşembe günü aynı yerde, saat 17.00'de gerçekleştirilecek.

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