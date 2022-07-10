Antalyaspor Kulübünden Doğukan Sinik'e Hull City ile görüşme izni

Antalyaspor Kulübü, Burdur kampından ayrılan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Doğukan Sinik'e, İngiltere Championship ekibi Hull City ile transfer görüşmesi izni verdi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Doğukan Sinik'e, Hull City ile transferi konusunda kişisel görüşmelerini gerçekleştirmesi için izin verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.



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