YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalyaspor Kulübünden Trabzonspor maçında yaşananlarla ilgili açıklama:

Antalyaspor Kulübünden Trabzonspor maçında yaşananlarla ilgili açıklama:

01.05.2022 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Futbol sahasında futbolcu darbedilmemeli, sahalar futbolcuların canlarını zor kurtardığı yer olmamalı" - "Türk futbolu için takımımızı sahadan çekmedik, kaos istemedik, saha içinde kalmaya devam ettik"

Antalyaspor Kulübünden, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor'la 2-2 berabere kaldıkları maça ilişkin yapılan açıklamada, "Futbol sahasında futbolcu darbedilmemeli, sahalar futbolcuların canlarını zor kurtardığı yer olmamalı." ifadesi kullanıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, sezonun bitimine üç hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'a, gelecek sezon Avrupa'da Türkiye'yi başarıyla temsil etmesi dileğinde bulunuldu.

Antalyaspor'un Türkiye'yi Avrupa'da temsil etme hedefinde olan bir kulüp olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu nedenle saha içinde elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Dikkatinizi çekiyoruz, saha içindeki mücadeleden bahsediyoruz. Geçmişten bugüne kadar hep saha içinde kalmaya çalıştık, bunu da başardık. 30 Nisan gecesi olduğu gibi. Futbolcularımız aslanlar gibi mücadele etti, adeta futbol dersi verdi, şampiyon takıma yenilmeyen tek takım olmanın yanı sıra 13 maçlık yenilmezlik rekorumuzu yineleyip hedefimizi diri tutmayı başardı ve camiamızı gururlandırdı. Ancak karşılaşma tamamlanmadan önce binlerce Trabzonspor taraftarının sahaya girmesi nedeniyle yönetimimiz, futbolcularımız, teknik ekibimiz ve delegasyonumuzun can güvenliği tehlikeye atıldı. Futbolcularımız arbedenin ortasında kaldı. Birçoğu çıkış tüneline giderken sayısız darbe ve yumruğa maruz kaldı. Yönetim olarak hemen müdahale ettik, gerekli girişimleri anında yaptık, oyuncularımızın güvenliğini sağladık."

- "Türk futbolunun yumruklanmasına asla seyirci kalmayacağız"

"Türk futbolu için takımımızı sahadan çekmedik, kaos istemedik, saha içinde kalmaya devam ettik." vurgusu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ancak karşılaşmanın bitimiyle sahaya inen Trabzonspor taraftarı özellikle iki futbolcumuzu darbederek en hafif tabirle çağ dışı bir görüntü sergilemeye maçtan sonra da devam etti. Sadece 5 dakika önce benzer bir görüntü yaşanmasına rağmen gerekli önlemleri alamayan güvenlik görevlilerinin yetersiz müdahalesine şahit olduk. Biz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da dik duruşumuzdan vazgeçmeyecek, sahada kalmayı sürdüreceğiz. Şu konunun altını çizmek istiyoruz. Futbol sahasında futbolcu darbedilmemeli, sahalar futbolcuların canlarını zor kurtardığı yer olmamalı. Ne bizim ne de bir başka takımın futbolcusunun darp edilmesine, daha doğrusu Türk futbolunun yumruklanmasına asla seyirci kalmayacağız. Futbol Federasyonu ve kurullarının alacağı kararların, vereceği cezaların takipçisi olacağız."

Açıklamada, ayrıca Fraport TAV Antalyaspor kalecisi Ruud Boffin'in sahadaki kalabalığın arasından eğilerek uzaklaşmaya çalıştığı fotoğraf karesine de yer verildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üç gün üç gece süren "masalsı" Hint düğünleri salgın sonrası yeniden başladıÜç gün üç gece süren "masalsı" Hint düğünleri salgın sonrası yeniden başladı
Sivasspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladıSivasspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı
Kayseri'de binanın 13. katından düşen genç öldüKayseri'de binanın 13. katından düşen genç öldü
Anahtar Kelimeler:
antalya Trabzonspor

Antalya Namaz Vakitleri 1 Mayıs Pazar

İmsak
04:27
Sabah
05:57
Öğle
12:59
İkindi
16:45
Akşam
19:52
Yatsı
21:16
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sütyensiz tarzıyla olay oldu! Bomba Hadise göndermesi

Sütyensiz tarzıyla olay oldu! Bomba Hadise göndermesi

Nükleer saldırı iddiası! “202 saniyede yok ediyor”

Nükleer saldırı iddiası! “202 saniyede yok ediyor”

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Rusların korkulu rüyası olmuştu! Akıbeti belli oldu

Rusların korkulu rüyası olmuştu! Akıbeti belli oldu

Gözünün önünde aldatmış! Fotoğrafı görünce anladı

Gözünün önünde aldatmış! Fotoğrafı görünce anladı

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.