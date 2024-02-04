Antalyaspor maçında kadroya alınmamıştı! Ryan Kent Fenerbahçe'yi FIFA'ya şikayet etmeye hazırlanıyor

Transferin en hareketli takımı Fenerbahçe'de birçok isim kadroya katılırken bazı isimlerle de vedaşılmış durumda. Sarı-Lacivertli ekipte forma şansı bulmakta zorlanan ve teknik heyet kararı sonucu son oynanan Antalyaspor ile oynanan mücadelenin kadrosuna alınmayan Ryan Kent'in de takımdan gönderilmesi beklenirken, İngiliz oyuncudan beklenmedik bir hamle geldi.

FIFYA'YA GİDİYOR

Fotomaç'ın haberine göre birçok transfer teklif, alan ve Lazio ile anlaştığı öğrenilen ve daha sonra bu kararından vazgeçen Ryan Kent Fenerbahçe'yi FIFA'ya şikayet etmeye hazırlanıyor.

'MAAŞIMI ALAMIYORUM'

Ryan Kent'in transfer sürecinde yaşananlar ve maaşını alamaması nedeniyle Fenerbahçe'yi FIFA'ya şikayet edeceği öne sürüldü.





