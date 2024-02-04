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  4. Antalyaspor maçında kadroya alınmamıştı! Ryan Kent Fenerbahçe'yi FIFA'ya şikayet etmeye hazırlanıyor

Antalyaspor maçında kadroya alınmamıştı! Ryan Kent Fenerbahçe'yi FIFA'ya şikayet etmeye hazırlanıyor

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
04.02.2024 16:53 | Son Güncelleme:
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Ara transferde yaptığı hamlelerle adından söz ettiren Fenerbahçe'de Ryan Kent krizi yaşanıyor. İngiliz oyuncu maaşını alamamasını neden göstererek Sarı-Lacivertli kulübü FIFA'ya şikayet etmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

Ryan Kent

Ryan Kent

İNG İngiltere
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Transferin en hareketli takımı Fenerbahçe'de birçok isim kadroya katılırken bazı isimlerle de vedaşılmış durumda. Sarı-Lacivertli ekipte forma şansı bulmakta zorlanan ve teknik heyet kararı sonucu son oynanan Antalyaspor ile oynanan mücadelenin kadrosuna alınmayan Ryan Kent'in de takımdan gönderilmesi beklenirken, İngiliz oyuncudan beklenmedik bir hamle geldi.

FIFYA'YA GİDİYOR

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Fotomaç'ın haberine göre birçok transfer teklif, alan ve Lazio ile anlaştığı öğrenilen ve daha sonra bu kararından vazgeçen Ryan Kent Fenerbahçe'yi FIFA'ya şikayet etmeye hazırlanıyor.

'MAAŞIMI ALAMIYORUM'

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Ryan Kent'in transfer sürecinde yaşananlar ve maaşını alamaması nedeniyle Fenerbahçe'yi FIFA'ya şikayet edeceği öne sürüldü.

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