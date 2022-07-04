Antalyaspor, Martins, Boffin ve Güray Vural ile sözleşme yeniledi

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Fernando Lucas Martins, Ruud Boffin ve Güray Vural ile sözleşme yeniledi.

Belçikalı kaleci Rudd Boffin'le 1+1 yıllık yeni mukavele imzalanırken, 1'er yıllık daha sözleşmeleri bulunan Güray Vural ve Brezilyalı Martins'in mukavelelerine ise 1 yıl eklendi.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine, Antalyaspor Asbaşkanı Fesih Tamince ve yönetim kurulu üyesi Sami Güral katıldı.

Törende konuşan Güral, başarılı geçen sezonun ardından yeni dönem için çalışmalarına devam ettiklerini bildirdi.

Mevcut kadroyu koruyup, takıma takviyeler yaptıklarını dile getiren Güral, "Güray ve Fernando'nun bir yıllık kalan sözleşmesini 2 yıl olarak revize ettik. Boffin'le de 1+1 olarak 2 yıl sözleşme imzaladık. Bunun dışında Ömer Toprak, Alperen Uysal ve Soner Aydoğdu transferlerini yaptık. Antalyaspor'umuza hayırlı olsun." diye konuştu.

Güral, Haji Wright ile görüşmelerinin devam ettiğini aktarırken, yeni transfer sürprizleri olabileceğini sözlerine ekledi.



